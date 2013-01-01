Том 9 1. Сериков Семен Абрамович 1909 г., русский Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак призван: Петровский РВК, звание/должность красноармеец пропал без вести 00.03.43

Том 8 2. Сериков Семен Михайлович 1909 г., русский Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак призван: Петровский РВК, звание/должность красноармеец пропал без вести 00.05.43

Том 20 3. Сериков Григорий Демьянович 1926 г., русский, 7 кл. Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак 1944, 133-я отд. стр. бригада, звание/должность солдат, пулеметчик помкомвзвода, в/ч 23621, орден Отечественной войны II ст., медали: «За победу над Германией...», юбилейные, 1950 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак, ул. Мельничная, 48.

Том 7 4. Сериков Семен Иванович русский Место рождения: призван: Ставропольский ГВК, звание/должность ст.сержант погиб 18.04.44 , Одесская обл., г. Котовск.

Том 1 5. Сериков Семен Абрамович Место рождения: призван: Апанасенковский РВК, звание/должность рядовой погиб 00.00.43

Том 20 6. Сериков Георгий Дмитриевич 14.05.1924 г., русский, средн. Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак призван: Туркменский РОВД, 1943, 24-й кав. полк, 2 Бел. фр., звание/должность рядовой, кавалерист ордена: Отечественной войны, Красной Звезды, медали: «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 1945 г., г. Ставрополь, завод автомобильных кранов, шофер, умер 05.09.1995 г.

Том 8 7. Сериков Дмитрий Дмитриевич 1921 г., русский Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак призван: Благодарненский ОбРВК, 1940, звание/должность красноармеец пропал без вести 00.03.43

Том 20 8. Сериков Дмитрий Михайлович 1892 г., русский, малограмотный Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак призван: Петровский РВК, 1941, 229 ОКМР, 2 Укр. фр., звание/должность рядовой, связист медали: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией...», 1945 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Летняя Ставка, с-з «Туркменский», строитель, умер 29.12.1979 г.

Том 8 9. Сериков Яков Абрамович 1908 г., русский Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак призван: Петровский РВК, 1941, звание/должность красноармеец погиб 02.09.43 , Сталинская обл., г. Шахтерск, с. Катык.