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Том 9

1. Сериков Семен Абрамович

1909 г., русский

Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак

призван: Петровский РВК, звание/должность красноармеец

пропал без вести 00.03.43

Том 8

2. Сериков Семен Михайлович

1909 г., русский

Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак

призван: Петровский РВК, звание/должность красноармеец

пропал без вести 00.05.43

Том 20

3. Сериков Григорий Демьянович

1926 г., русский, 7 кл.

Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак

1944, 133-я отд. стр. бригада, звание/должность солдат, пулеметчик

помкомвзвода, в/ч 23621, орден Отечественной войны II ст., медали: «За победу над Германией...», юбилейные, 1950 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак, ул. Мельничная, 48.

Том 7

4. Сериков Семен Иванович

русский

Место рождения:

призван: Ставропольский ГВК, звание/должность ст.сержант

погиб 18.04.44 , Одесская обл., г. Котовск.

Том 1

5. Сериков Семен Абрамович

Место рождения:

призван: Апанасенковский РВК, звание/должность рядовой

погиб 00.00.43

Том 20

6. Сериков Георгий Дмитриевич

14.05.1924 г., русский, средн.

Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак

призван: Туркменский РОВД, 1943, 24-й кав. полк, 2 Бел. фр., звание/должность рядовой, кавалерист

ордена: Отечественной войны, Красной Звезды, медали: «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 1945 г., г. Ставрополь, завод автомобильных кранов, шофер, умер 05.09.1995 г.

Том 8

7. Сериков Дмитрий Дмитриевич

1921 г., русский

Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак

призван: Благодарненский ОбРВК, 1940, звание/должность красноармеец

пропал без вести 00.03.43

Том 20

8. Сериков Дмитрий Михайлович

1892 г., русский, малограмотный

Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак

призван: Петровский РВК, 1941, 229 ОКМР, 2 Укр. фр., звание/должность рядовой, связист

медали: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией...», 1945 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Летняя Ставка, с-з «Туркменский», строитель, умер 29.12.1979 г.

Том 8

9. Сериков Яков Абрамович

1908 г., русский

Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак

призван: Петровский РВК, 1941, звание/должность красноармеец

погиб 02.09.43 , Сталинская обл., г. Шахтерск, с. Катык.

Том 20

10. Соколов Семен Тимофеевич

1926 г., русский, 4 кл.

Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак

1944, 234-й отд. сапер. батальон, 20-й отд. инж.-сапер. батальон, Дальний Восток, звание/должность солдат

медали: «За победу над Японией», юбилейные, 1950 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак, ул. Промежуточная, колхозник, умер 11.09.1996 г.