1. Сериков Семен Абрамович
1909 г., русский
Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак
призван: Петровский РВК, звание/должность красноармеец
пропал без вести 00.03.43
2. Сериков Семен Михайлович
1909 г., русский
Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак
призван: Петровский РВК, звание/должность красноармеец
пропал без вести 00.05.43
3. Сериков Григорий Демьянович
1926 г., русский, 7 кл.
Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак
1944, 133-я отд. стр. бригада, звание/должность солдат, пулеметчик
помкомвзвода, в/ч 23621, орден Отечественной войны II ст., медали: «За победу над Германией...», юбилейные, 1950 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак, ул. Мельничная, 48.
4. Сериков Семен Иванович
русский
Место рождения:
призван: Ставропольский ГВК, звание/должность ст.сержант
погиб 18.04.44 , Одесская обл., г. Котовск.
5. Сериков Семен Абрамович
Место рождения:
призван: Апанасенковский РВК, звание/должность рядовой
погиб 00.00.43
6. Сериков Георгий Дмитриевич
14.05.1924 г., русский, средн.
Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак
призван: Туркменский РОВД, 1943, 24-й кав. полк, 2 Бел. фр., звание/должность рядовой, кавалерист
ордена: Отечественной войны, Красной Звезды, медали: «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 1945 г., г. Ставрополь, завод автомобильных кранов, шофер, умер 05.09.1995 г.
7. Сериков Дмитрий Дмитриевич
1921 г., русский
Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак
призван: Благодарненский ОбРВК, 1940, звание/должность красноармеец
пропал без вести 00.03.43
8. Сериков Дмитрий Михайлович
1892 г., русский, малограмотный
Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак
призван: Петровский РВК, 1941, 229 ОКМР, 2 Укр. фр., звание/должность рядовой, связист
медали: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией...», 1945 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Летняя Ставка, с-з «Туркменский», строитель, умер 29.12.1979 г.
9. Сериков Яков Абрамович
1908 г., русский
Место рождения: Ставропольский край, Петровский р-н, с. Казгулак
призван: Петровский РВК, 1941, звание/должность красноармеец
погиб 02.09.43 , Сталинская обл., г. Шахтерск, с. Катык.
10. Соколов Семен Тимофеевич
1926 г., русский, 4 кл.
Место рождения: Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак
1944, 234-й отд. сапер. батальон, 20-й отд. инж.-сапер. батальон, Дальний Восток, звание/должность солдат
медали: «За победу над Японией», юбилейные, 1950 г., Ставропольский кр., Туркменский р-н, с. Казгулак, ул. Промежуточная, колхозник, умер 11.09.1996 г.